Viña Escondida ✧ Sorsi, morsi e musica ✧ Ca' di Rajo

? VENERDÌ 11 AGOSTO ?

Che il sole e le stelle ci assistano...

Ritorna ? VIÑA ESCONDIDA ? sorsi, morsi e musica

Cenare e ballare sotto un cielo ricamato di luci e vigneti, in una vera propria cattedrale verde.

Ritorna l'evento estivo più amato a Ca’ di Rajo, la cantina di San Polo di Piave (TV).

Ritorna "Viña Escondida", organizzato da Nolita Crazy Lab, Eccezionale Eventi e Ca’ di Rajo Wines.

Godetevi la notte immersi nella magica bellussera, dalle 20.00 alle 2.00 ... per cenare, vivere fantastiche esperienze di gusto, cantare e ballare.

? Live Dinner Music: MANOLO SOLDERA

? Deejay: THOMAS CARBONERA

? Cena in collaborazione con Ristorante Ecc.mo (Motta di Livenza)

? Degustazioni Vini : I Vini della famiglia Cecchetto: Ca' di Rajo (Veneto) & Aganis (Friuli)

? Birre Artigianali by Birra Couture

? GinTonic World by BE Live (Oderzo e Motta di Livenza)

Dalle 20.00 fino a mezzanotte possibilità di cenare e stuzzicare con le golose proposte della cucina "Eccellentissimo":

? Cena seduta solo su prenotazione

- - MENU' - -

Battuta di Vitellone (con crostone e salsa tartara) €16

Bresaola di Black Angus (con carciofi candini) €16

Pacchero Freddo (con burrata, salsa di datterini e gambero rosa di laguna) € 20

Secreto Iberico alla griglia € 20

Hamburger Ecc.mo (pane, burger di manzo, bacon, cheddar, lattuga, pomodoro) con Patate € 18 - solo dalle 21.30 -

Patate fritte € 5

Tiramisù al Bicchiere € 5

Cheesecake alla Fragola € 5

Acqua 0.5l € 2

N.B: È richiesta una spesa minima di €30 a persona, spendibile tra i piatti proposti e/o l’acqua.

CENA SOLO SU PRENOTAZIONE con orario di arrivo da rispettare con puntualità.

I tavoli a cena saranno composti da un minimo di 8 ad un massimo di 12 persone. Compagnie di numero inferiore potranno essere accorpate in tavolate uniche rispettando la distanza di un coperto da gruppo a gruppo.

INGRESSO GRATUITO

? 0422.855885

? 3400599912

Via del Carmine, 2/2, Rai di San Polo di Piave TV