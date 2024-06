Viña Escondida: al via il Summer Festival di Cà di Rajo

Dopo il rinvio dovuto al maltempo, prenderà il via il 7 giugno Viña Escondida, il tradizionale summer festival che anima le Bellussere di Ca’ di Rajo, cantina di San Polo di Piave (TV).

Per tre venerdì dell’estate 2024 - il 7 giugno, il 05 luglio e il 02 agosto – si potrà cenare, ballare e godersi un drink in compagnia, sotto vigneti che si sviluppano a oltre tre metri di altezza da terra, formando le “volte” di una vera propria cattedrale verde.

Organizzato da Nolita Crazy Lab ed Eccezionale, ogni appuntamento di Viña Escondida si apre alle ore 20 con cena sotto le vigne (solo su prenotazione) e si chiude con cocktail, musica e balli fino alle 2 di notte. Le serate si terranno presso la sede dell’azienda Ca’di Rajo in via del Carmine, 2/2, a Rai di San Polo di Piave (TV). In caso di maltempo ogni data verrà posticipata al venerdì successivo.

Il nome di questo summer festival, Viña Escondida, rivela tutta la magia della sua location: i vigneti a Bellussera di Ca’ di Rajo, una forma di allevamento della vite oggi in via di estinzione, che crea un’architettura unica, illuminata da luci soffuse.



La Bellussera prevede un sesto di impianto ampio dove pali in legno di circa 4 metri di altezza sono tra loro collegati da fili di ferro disposti a raggi. L’incrocio dei filari crea infatti dei rombi che dall’alto appaiono come un merletto, un ricamo naturale. Dal suo interno, invece, questo vigneto forma un’opera unica, resa ancora più incantevole dalla vegetazione e dai grappoli che vanno via via formandosi e maturando, data dopo data.



Info e prenotazioni: eventi@cadirajo.it | Cell. 3382011051