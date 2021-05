"Vincenzoni Streaming" - "Le immagini del Veneto nel cinema"

Quale è oggi, e quale è stata in passato, la rappresentazione del Veneto, della sua società e cultura nel panorama della produzione cinematografica italiana. Ne parlano giovedì 13 maggio Giorgio Diritti (regista, produttore e sceneggiatore) e Cecilia Valmarana (vice direttrice di Rai Movie) in una conversazione online, che ha inizio alle ore 21, condotta da Laura Delli Colli, presidente del Sindacato nazionale giornalisti cinematografici italiani.

"Il Veneto. Immagini di una Regione nel cinema" è il tema del quarto appuntamento di "Vincenzoni Streaming", l'iniziativa che l'Associazione Luciano Vincenzoni di Treviso ha organizzato a corollario della settima edizione dell'omonimo concorso nazionale, dedicato ai soggetti cinematografici e alla musica per film, riservato agli autori under 35. Le conversazioni a distanza puntano a mettere in luce le molte sfaccettature della cinematografia, connessa alla cultura, al paesaggio, alla letteratura e alla società del Veneto. Gli incontri si svolgono in streaming, da seguire in diretta Facebook nella pagina del concorso.

Giorgio Diritti dal 2020 è il presidente della giura sezione soggetti del concorso Vincenzoni, commissione di esperti in cui quest'anno è entrata anche Laura Delli Colli, che con i critici del SNGCI ogni anno assegna i "Nastri d'Argento", riconoscimento giunto alla 75esima edizione. E' l'unico premio istituzionale riconosciuto dal Mibact "di Interesse Culturale Nazionale", insieme al David di Donatello, promossi e organizzati dall’Accademia per il Cinema Italiano.

Il prossimo appuntamento di "Vincenzoni Streaming", mercoledì 19 maggio, avrà come protagonisti due importanti autori italiani di colonne sonore, Giuliano Taviani e Marco Biscarini, entrambi giurati del concorso nella sezione musica per film.