I vini naturali - Degustazione col sommelier~cantastorie Alberto Puppin

Serata informale in cui ci avvicineremo al mondo dei vini naturali imparando a leggere attraverso le tante categorie che sono state inventate per descriverli: biologici, biodinamici, artigianali, vegani, e chi più ne ha più ne metta…



E’ pur vero che il vino è un prodotto della natura, ma la mano dell’uomo è fondamentale e le sfumature di intervento che noi ci concediamo su questa bevanda che ha millenni di storia possono variare di molto il prodotto finale.

Ma sempre in meglio? Vediamolo da vicino senza preconcetti.



Con Alberto Puppin, sommelier atipico, con laurea in lettere e passato da libraio.

Un viaggio a tappe, un ciclo di 5 appuntamenti serali, frequentabili anche singolarmente, che si chiama IL CALICE RACCONTA.







ALBERTO PUPPIN: nasce a Treviso nel 1986. Sommelier professionista, degustatore ufficiale di vino e acqueviti, giudice sensoriale, nonché docente di corsi di avvicinamento al vino e ai distillati, prima da Ferrowine, il “tempio del vino” di Castelfranco Veneto e ora nella rinomata Enoteca Mario Rossi a Treviso. Questo per la nuda cronaca. Si avvicina al mondo del vino attraverso un percorso obliquo: laurea in lettere, specializzazione in editoria, 2 anni da libraio, puntate nel mondo del giornalismo e degli uffici stampa. Il sommelier deve interessarsi a tutto, perché il vino è parte intrinseca dell’uomo e ne condivide la storia e la complessità. Saperle raccontare è la sfida più appassionante finora raccolta.