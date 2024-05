I vini naturali - Degustazione col sommelier/cantastorie Alberto Puppin

Serata informale in cui ci avvicineremo al mondo dei vini naturali imparando a leggere attraverso le tante categorie che sono state inventate per descriverli: biologici, biodinamici, artigianali, vegani, e chi più ne ha più ne metta…



E’ pur vero che il vino è un prodotto della natura, ma la mano dell’uomo è fondamentale e le sfumature di intervento che noi ci concediamo su questa bevanda che ha millenni di storia possono variare di molto il prodotto finale. Ma sempre in meglio? Vediamolo da vicino senza preconcetti.



I VINI NATURALI è una serata degustativa che fa parte de IL CALICE RACCONTA: storie, racconti e aneddoti nascosti dentro una bottiglia, tra vini, spiriti e liquori e gli uomini e le donne che le hanno firmate. Si terrà martedì 14 Maggio, alle 20.30 da Tanaliberatutti, in centro storico lungo le mura.



IL CALICE RACCONTA è un viaggio a tappe, un ciclo di diversi appuntamenti serali, frequentabili anche singolarmente, per scoprire di più sul mondo del vino e dei cocktail.

Degustazioni guidate da Alberto Puppin, sommelier atipico, con laurea in lettere e passato da libraio. Poco tecniche e molto narrative, per una bella evasione tra assaggi di vino e cicchetti in accompagnamento.





ALBERTO PUPPIN:



