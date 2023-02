Workshop “I Vini del Piemonte in Tour” - II edizione

Per il secondo anno il Consorzio di promozione “I Vini del Piemonte in Tour” incontra gli operatori professionali e i wine lovers del Veneto

Giunto alla seconda edizione il workshop “I Vini del Piemonte in Tour” ritorna nella giornata di lunedì 27 Febbraio in Veneto. Il Piemonte, “la regione dell’eccellenza nel paese della bellezza”, con il suo incredibile patrimonio fatto di piccoli produttori che producono vino con grande passione e la sua ricchezza e particolarità di denominazioni, si presenta agli operatori professionali e ai wine lovers del Veneto.

In questi anni il Consorzio “I Vini del Piemonte” è divenuto un punto di riferimento per le piccole e medie imprese vitivinicole che intendono espandere la propria presenza sui mercati interni ed esteri.

Il Consorzio di promozione (nato nel 2011 dalla volontà dei produttori stessi) ha l’obiettivo di valorizzare e comunicare una delle regioni vitivinicole più importanti al mondo. Il Consorzio attualmente aggrega oltre 230 aziende piemontesi produttrici di vini a Denominazione d’Origine, con un programma ricco di iniziative promozionali, organizzate ogni anno in oltre quindici Paesi.

Perché partecipare

Un appuntamento esclusivo ed immancabile per tutti gli operatori professionali (Distributori, Ho.Re.Ca., Buyers) e gli appassionati wine lovers.

A Villa Braida il pubblico professionale e dei wine lovers – potrà conoscere e degustare etichette provenienti da un territorio dove nascono i vini più pregiati d’Italia e tra i più importanti al mondo.

In programma, oltre al walk around tasting, anche una MasterClass:

“I vini del Piemonte: tra grandi classici e denominazioni uniche” condotta da Renato Grando (Docente, storico dell’alimentazione) e Paolo Ianna (Cultore del mondo del vino)

Cosa trovi

Gli ospiti avranno l’opportunità, nella giornata di Lunedì 27 Febbraio 2023 sia durante il walk around tasting sia nella MasterClass, di conoscere e degustare una selezione della miglior produzione dei vini del Piemonte, in un percorso ideale che attraversa l’intera regione. Saranno in degustazione oltre 120 etichette da 20 cantine presenti.

Lunedì 27 Febbraio 2023

• Ore 14.00 – Apertura walk around tasting – percorso di degustazione libera

• Ore 15.00 – MasterClass “I vini del Piemonte: tra grandi classici e denominazioni uniche” condotta da Renato Grando e Paolo Ianna

La MasterClass è riservata al settore professionale e media. Numero chiuso su prenotazione – max 42 posti.

• Ore 17.00 – Walk around tasting aperto ai wine lovers

• Ore 19.30 – Chiusura walk around tasting

Ticket Ingresso

• Ticket € 20,00 – dà diritto all’ingresso al walk around tasting, degustazione libera di tutti i vini presenti all’evento

• Ticket € 30,00 – dà diritto al walk around tasting e alla Masterclass

• Ticket € 15,00 – dà diritto a partecipare alla Masterclass

• Ingresso gratuito per gli operatori del settore in possesso di invito o su presentazione biglietto da visita all’ingresso che ne attesti l’attività.

• MasterClass – solo su prenotazione, numero chiuso max 42 posti

La MasterClass riservata è gratuita solo per gli operatori di settore (Ho.Re.Ca., Distributori e Buyers)

Inviare mail di conferma partecipazione a info@pilotagreen.it raccolta fino ad esaurimento posti.

Dove

Villa Braida, Via Bonisiolo 16b – 31021 Mogliano Veneto TV

Quando

L’evento si terrà Lunedì 27 Febbraio 2023 – 14:00 / 19:30

Organizzazione

Pilota Green Eventi – Treviso

Per informazioni

Tel. +39 0422 423411 (Al mattino dalle 9,00 alle 13,00 tutti i giorni lavorativi)

info@pilotagreen.it

www.pilotagreen.it