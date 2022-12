Vini del Sud America tra Argentina e Uruguay

Tra le regioni del cosiddetto Nuovo Mondo, il Sud America è la più antica, con una produzione vinicola documentata fin dal 1530. La viticoltura, introdotta dai coloni spagnoli in Messico, all'inizio per esigenze di culto, divenne un'attività fiorente nel XVIII secolo soprattutto in Argentina, paese che da allora è rimasto uno dei maggiori produttori del subcontinente. Solo negli anni '80 gli argentini presero conoscenza del loro enorme potenziale. I loro vigneti, affacciati ai lati delle Ande, a sud del Tropico del Capricorno, godono di condizioni pressoché ideali: sole in abbondanza, caldo secco che impedisce la comparsa di parassiti, notti fresche e con grandi escursioni termiche..

I vitigni presenti in Sud America sono stati per lo più importati nel XIX secolo. Molti vitigni francesi (Cabernet-sauvignon, Merlot, Chardonnay) ma anche italiani hanno contribuito al grande sviluppo dei vitigni e dei vini del continente. Per questo sulle etichette delle bottiglie di vini sudamericani, si presta una maggiore attenzione al vitigno. L'Argentina coltiva principalmente Malbec e Tannat come l'Uruguay. Sarà un grande viaggio culturale ed enoico quello che Eleganzaveneta vuole dedicare a questa parte importante del continente americano.

La degustazione sarà condotta da un grandissimo conoscitore della viticoltura ed enologia di questi luoghi, Guido Invernizzi Docente AIS Novara e uno dei più importanti Docenti di AIS Nazionale.

I vini selezionati saranno tra i più rappresentativi.

Argentina:

Bodega Cruzat, Valle De Uco Spumante Metodo Tradicional Cuveè Extra Brut

(Chardonnay e Pinot Nero)

Bodega Vallisto Valle De Cafayate

Torrontes 2019

(100%Torrontes)

Bodega De Fin De Mundo Patagonia

Pinot Nero Riserva 2020

(100% Pinot Nero)

Finca Sofenia Mendoza

Malbec Riserva 2019

(100% Malbec)

Uruguay:

Bodega Garzon Maldonado

Albarino 2021

(100% Albarino)

Tannat Riserva 2020

(100% Tannat)

Finger da aperitivo e un piatto finale saranno serviti in abbinamento.

Quota partecipazione a persona € 85,00

Per due persone € 150

Per partecipare è consentito versare un acconto a garanzia.

Per la reperibilità dei vini le prenotazioni si chiuderanno il 10 gennaio.

Sarà possibile acquistare i campioni degustati.

