Vini da Terre Estreme - 10° Edizione

Vini da Terre Estreme” rende omaggio a quei vini che - coltivati in aree cosiddette estreme: montagna, forti pendenze, terreni rocciosi, terrazzamenti, gradoni, sabbie, piccole isole - hanno come denominatore comune l’essere frutto di un’agricoltura con origini e storia secolari, tramandata di generazione in generazione, che ha nel Dna la fatica, anch’essa estrema, e la passione che la produce. “Vini da Terre Estreme” si conferma punto di incontro privilegiato con la migliore tradizione vitivinicola “eroica” italiana e non solo.

Sia i professionisti (distributori, Ho.Re.Ca., media) che gli appassionati wine lovers, avranno l’opportunità, nei due giorni del workshop, di conoscere e degustare la miglior produzione di etichette eroiche, in un percorso ideale che attraversa l’intero Paese: dal Trentino Alto Adige alla Sardegna, dalla Valle d’Aosta all’Isola di Pantelleria, passando per la Valtellina e la Costiera Amalfitana, le Cinque Terre e le pendici dell’Etna, il Friuli, le isole toscane, il Veneto, toccando l’Istria, la Dalmazia, la Serbia.

“Vini da Terre Estreme” per la sua decima edizione che avrà luogo il 6 e 7 Novembre 2022 torna a Villa Braida di Mogliano Veneto (Treviso) dimora storica a pochi chilometri da Venezia, in uno dei più importanti crocevia commerciali tra il Nord Est Italia, Austria e la Slovenia

Oltre 300 etichette “eroiche” in degustazione libera.

Due masterclass per conoscere i vini eroici.



DOMENICA 6 NOVEMBRE

Ore 10.00/19.30 Workshop con degustazione libera.

Ore 15.00 Seminario guidato, aperto a operatori professionali e media:

“Il coraggio di essere unici: i vini che non c’erano”

Guida la degustazione Stefano Cosma (scrittore, giornalista, esperto degustatore)

Numero chiuso su prenotazione.

LUNEDÌ 7 NOVEMBRE

Ore 10.00/19.30 Workshop con degustazione libera.

Ore 15.00 Seminario guidato, aperto a operatori professionali e media:

“Il coraggio di essere unici: dalla montagna al mare”.

Guida la degustazione Roberto Anesi (Sommelier MasterClass AIS)

Numero chiuso su prenotazione.

Per l’acquisto del ticket giornaliero on-line:

app.nowr.in/events/1573425

oppure

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-vini-da-terre-estreme-workshop-sui-vini-eroici-429059668017

Per informazioni

www.pilotagreen.it

www.vinidaterrestreme.com

info@pilotagreen.it