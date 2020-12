Degustazione on line a sostegno delle donne vittime di violenza

Frequenza Umana e la sommelier WSET Dip Alessandra Dinato, in occasione della giornata dedicata alle donne vittime di violenza, organizzano un evento di beneficenza a sostegno di Casa Viola.

Di vino, di donne e di altre virtù.

Degustazione online a sostegno delle donne vittime di violenza.

4 serate di degustazione del vino, 4 serate per conoscere le cantine del nostro meraviglioso territorio, 4 serate di condivisione, poesia, assaggi e chiacchiere.

4 serate per aiutare a ricostruire una dignitosa e serena quotidianità, per chi ha un passato di abusi fisici e psicologici.

PROGRAMMA:

Venerdì 15 Gennaio Ore 19.00

Storia del vino

Tecniche di degustazione (Analisi Visiva, Olfattiva, Gustativa) Non è prevista alcuna degustazione per questa lezione

Venerdì 22 Gennaio Ore 19.00

Le bollicine: Metodo Charmat e Metodo Classico, le tecniche di produzione.

Degustazione:

2019 Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG Brut Rive di Refrontolo Col del Forno, Andreola

2015 Lessini Durello Metodo Classico DOC 36 Mesi, Sandro de Bruno

Venerdì 29 Gennaio Ore 19.00

Il vino bianco: diversi stili e diverse tecniche di produzione Degustazione:

2019 Acini Perduti, Domenico Tappero Merlo,

2018 Müller-Thurgau Pietramontis Trentino DOC Valle di Cembra, Villa Corniole

Venerdi 5 Febbraio Ore 19.00

Il vino rosso: diversi stili e diverse tecniche di produzione 2018 Barbera d'Alba Superiore DOC, Cascina Tiole

2014 Taurasi DOCG, Borgodangelo

Le serate saranno accompagnate da musica, poesie e dialogo. Sarà possibile acquistare il corso anche in compagnia, per trovarsi insieme e dedicarsi una serata.

Il costo è di 150 euro compreso di vini e corso. Nella speranza che sotto l’albero ci sia un regalo utile, buono e che può davvero fare la differenza per qualcuno.

INFO E PRENOTAZIONI:

E’ possibile iscriversi mandando un'email con Nome, Cognome, Indirizzo a raccoltafondi@gruppopolis.it, e ricevendo poi istruzioni sul pagamento con bonifico bancario;

Oppure effettuando una donazione tramite paypal, indicando Nome Cognome e Indirizzo qui: https://dona.gruppopolis.it/.

Causale: Erogazione liberale "Di Vino, Di Donne e Di Altre Virtù"

Il ricavato dell'iniziativa andrà a sostegno dell'attività di affiancamento personalizzato da parte dell'educatrice di Casa Viola, la struttura di accoglienza per le donne vittime di violenza e i loro figli.

Queste attività di affiancamento hanno lo scopo di consentire alle donne di recuperare la serenità necessaria alla riprogettazione del proprio futuro, e a sostenere il percorso di autonomia e inserimento lavorativo nel loro progetto di uscita dalla violenza.

Dip.WSET ALESSANDRA DINATO

Alessandra ha cominciato a muovere i suoi primi passi nel mondo del vino subito dopo l’Istituto Alberghiero di Castelfranco Veneto frequentando i corsi AIS e diplomandosi come sommelier nel 2007. Trasferita a Londra nel 2010 ha maturato esperienze importanti come sommelier in ristoranti 1* e 2* Michelin e ha intrapreso il percorso per ottenere il Diploma WSET Level 4 completato nel 2016.

Grande curiosa e appassionata del mondo del vino attualmente lavora direttamente con le cantine per la promozione dei loro prodotti e del territorio. L’illustrazione è opera dell’artista e illustratrice Federica Sgambaro. Federica attraverso la sua arte racconta storie. Le immagini che realizza nascono dal caos, da macchie che evocano nel suo immaginario volti, animali, paesaggi. Federica vuole trasmettere pace e amore per la Madreterra, avvicinando se stessa alla sua forza creatrice.