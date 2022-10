ConegliAMO? ArriviAMO!??????



? Venerdì 4 e Sabato 5 dalle 10 alle 20 e Domenica 6 Novembre dalle 10 alle 19 ci sarà la prima edizione a Conegliano del Vintage Kilo Sale Italy



? Centro Commerciale Coné

Via S. Giuseppe, 25, 31015 Conegliano TV



? ???????? ????????

? Prenota il tuo accesso su eventbrite.

? Clicca il link qui sotto o cerca il link in Bio.





VINTAGE KILO SALE ITALY

Vintage, Remake, Secondhand

Un viaggio a ritroso nel tempo, per ripercorrere le fantastiche atmosfere degli anni 70/’80/90, alla scoperta di un’epoca ormai passata, ma mai come oggi così “di moda”.



?VINTAGE D’AUTORE & SECONDHAND

?? REMAKE

?RIUSO CREATIVO

?HANDMADE

? MUSICA



Il meglio del VINTAGE e del SECOND HAND

a tua disposizione. Oltre 5000 capi e accessori vintage e second hand anche di marca.

?? Tutte le info su @kilosalevintage



?? L’evento sarà organizzato nel rispetto della normativa anti COVID-19 vigente

? Green pass NON richiesta

? Mascherina NON richiesta



Gallery

?? Sponsor ufficiali: @kilosalevintage