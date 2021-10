Vintage Kilo Sale Italy è l'evento Pop up di vendita di abbigliamento Vintage al kilo.



? Sabato 30 e Domenica 31 Ottobre dalle 10 alle 22

e Lunedì 01 Novembre dalle 10 alle 20



? Fiere Di S. Lucia - Padiglione Vecchia Filanda

Via Mareno, Strada Provinciale, 45 S. Lucia di Piave (TV)



? ???????? ????????

? Prenota il tuo accesso su eventbrite.



https://www.eventbrite.it/e/biglietti-vintage-kilo-sale-italy-co-fiere-di-s-lucia-vecchia-filanda-tv-189681040097

E partecipa all'estrazione di 3 kg Gratis di Abbigliamento Vintage.



Vintage Kilo Sale, Remake, Hand made, Food & Beverage, Street art & music



Un viaggio a ritroso nel tempo, per ripercorrere le fantastiche atmosfere degli anni 70/’80/90, alla scoperta di un’epoca ormai passata, ma mai come oggi così “di moda”.

?? Tutte le info su @kilosalevintage.



?? L’evento sarà organizzato nel rispetto della normativa anti COVID-19 vigente

? Green pass richiesta

?? Mascherina richiesta



Gallery

L’acquisto/prenotazione del biglietto (cartaceo o elettronico) comporta la conoscenza e l’accettazione incondizionata del sopracitato regolamento all'accesso e alla fruizione dell'evento.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...