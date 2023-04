Vintage Kilo Sale Italy - Spring Edition

Arriva a Silea TV per la sua 1A Edizione, Il Vintage Kilo Sale Italy - il Kilo Sale tutto Italiano.



La 1A Edizione, si svolgerà il 21/22/23 Aprile 2023 presso il CC Emisfero di Silea.



Troverete il link per prenotare il vostro biglietto "Gratuito" in fondo all'articolo.



Vintage kilo sale italy è un evento di vintage kilo sale, dove in maniera divertente e ecosostenibile potrete trovare, provare ed acquistare al kilo i vostri capi preferiti Vintage e Second Hand.



Un viaggio a ritroso nel tempo, per ripercorrere le fantastiche atmosfere degli anni 70/80/90, alla scoperta di un epoca ormai passata, ma mai come oggi così "di Moda".



Come Funziona.

All'ingresso, ritirate le vostre borse Vintage Kilo Sale Italy in maniera totalmente gratuita. Girate tra le relle, scegliete e provate gli articoli che più vi piacciono nei camerini. Pesate i capi che avete scelto nelle bilance che troverete negli stand e così saprete subito quanto andrete a spendere. In vendita ci saranno oltre 5000 capi di abbigliamento, accessori vintage e calzature come le mitiche converse. Troverete tanti articoli per tutti in tutte le taglie e tante categorie diverse come i jeans levi's vintage e capi di marca anche sportivi.



Non preccupatevi se non sarete i primi ad entrare. Ci saranno sempre un sacco di abiti diversi da provare in tutti i giorni. Infatti riforniremo le relle più volte al giorno, tutti i giorni. Se volete potrete tornare anche il giorno dopo, come fanno tanti nostri vintage lovers e trovare sempre nuovi capi ed accessori vintage e second hand.



Crea il tuo stile. Con un solo kilo potrete creare il vostro outfit vintage. Ad esempio una camicette, una t-shirt e un jeans.



Con Vintage Kilo Sale Italy, compri tanto, spendi poco e fai bene al pianeta. Infatti il nostro motto è "Save the Planet. Buy Vintage!"



Se amate il Vintage e il Second Hand, Se siete attenti al pianeta, se amate il riciclo e l'economia circolare, questo è l'evento vintage kilo sale che fa per voi.



Trovate tutti i link per maggiori informazioni e prenotare il vostra accesso gratuito (consigliato) qua sotto dopo gli orari dell'evento.



ORARIO

Venerdì 21 Aprile (dalle 09.00 alle 20.00)

Sabato 22 Aprile (dalle 09.00 alle 20.00)

Domenica 23 Aprile (dalle 09.00 alle 19.00)

CC Emisfero Sileamare



More Info e Biglietti:



Gallery



Facebook: https://www.facebook.com/VintageKiloSaleItalia