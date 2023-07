Sette serate di spensieratezza, divertimento e musica: questi gli ingredienti del collaudatissimo Vintage Music Festival che andrà in scena a a San Zenone degli Ezzelini dal 28 al 30 luglio e dal 4 al 7 agosto.

Organizzata dalla Pro Loco assieme al Comune, l’edizione 2023 conferma la location sperimentata con successo lo scorso anno presso il Parco Comunale adiacente l’Istituto scolastico e a pochi passi dal Municipio.

Si comincia venerdì 28 luglio con gli anni di Radio Bella&Monella con il grande ritorno di Ivana Spagna assieme a Paola Cavinato ed Andy Mancuso.

Sabato 29 luglio è la volta del format 90210 di Piter Pan con Lady Helen e Marco Baxo (alle 20.00 prevista anche la cuccagna dei ragazzi del 2005) mentre domenica 30 luglio The remix Show a cura di Piter Pan con Andrea Nordio e Edo e alle 20.00 l’esibizione della scuola di danza.

Il week end successivo si apre con Arriva il branco a cura di Piter Pan con Igor S, Lady Brian, Sister Gloria e Alice Fassina. Sabato 5 agosto si apre alle 20.00 con l’esibizione del pattinaggio a rotelle e a seguire il format Asbronzatissimi di Radio Piterpan.

Domenica 6 agosto l’omaggio a Lucio Battisti con Sasha Torrisi e alle 23.30 musica anni 2000 con Dj Ennevy.

La kermesse si chiude con i Jalisse nell’ambito del format Gli Anni di Radio Bella&Monella con Monica Morgan e Andrea De Luca.

Per tutta la durata della manifestazione sarà attivo un ricco stand enogastronomico e la pesca pesce di beneficienza.

Commenta il sindaco, Fabio Marin: “Dopo la positiva esperienza dello scorso anno, abbiamo deciso di riconfermare la nuova location al Parco comunale, più funzionale e adeguata rispetto a Piazza Rovero.

Anno dopo anno il Vintage Music Festival si conferma manifestazione trainante dell’estate sanzenonese. Questo grazie al grande sforzo organizzativo portato avanti dai volontari della Pro Loco e all’ormai consolidata collaborazione con il network radiofonico più importante del Triveneto che quest’anno ci permette di ospitare anche due nomi di portata nazionale come Ivana Spagna ed i Jalisse”.

Prosegue Gelindo Zardo, presidente della Pro Loco: “Nel ringraziare i volontari, molti dei quali giovani e giovanissimi, che ogni anno si spendono per la buona riuscita della manifestazione, non posso che fare un plauso alla Protezione civile, ai Carabinieri in congedo che ogni anno ci supportano e al Centro parrocchiale NOI che sarà presente con la pesca oltre che sottolineare anche l’aspetto comunitario del Vintage che per due settimane diventa occasione di incontro e spensieratezza per le migliaia di persone che lo frequentano”.