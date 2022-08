Vintage Music Festival - Park Edition

Dopo due anni di stop forzato a causa dell’emergenza pandemica, torna a San Zenone degli Ezzelini il Vintage Music Festival, la festa dell’estate organizzata dalla Pro Loco assieme al Comune. L’edizione 2022 vede una grande novità: una nuova location, sempre in centro ma in una cornice più verde, nel Parco Comunale adiacente l’Istituto scolastico recentemente riqualificato dall’amministrazione comunale. Cambia anche il periodo, che passa da luglio ad inizio agosto. L’appuntamento è infatti in programma dal 5 al 15 agosto (5, 6, 7, 12, 13, 14 e 15 agosto) con un calendario di eventi per tutti i gusti.

Si comincia venerdì 5 agosto con gli anni di Radio Bella&Monella con Monica Morgan, Andy Mancuso ed il Remember della disco Niagara con Tommy jay, Criss & Mr Ciro e alle 20.30 la cuccagna di ragazzi del 2003 e paella su prenotazione. Sabato 6 agosto dalle 17.00 alle 24.00 ci sarà l’Holi Color Explosion (ingresso gratuito) e panini onti mentre domenica 7 agosto Party people con Radio Piterpan (con Edo e Marco Boffo) e alle 20.30 la cuccagna dei ragazzi del 2004. Il weekend successivo si apre venerdì 12 agosto con Inferno Rock con The King e Giovanni Zani e con i bikers del Moto Club Bassano 1920 insieme ad Americana a cura di Marilù (cena a base di stinco). Sabato 13 agosto cinque ospiti speciali: Giuliano dei Notturni, Travellin’ Band, Silva “Naima” Pisani, Nadia e Virginia Toniato. La serata è curata da Radio Birikina; presenta Roberto di Radio Birikina con la comicità di Stefano Bencompagnato. Domenica 14 agosto il grande ritorno del liscio con Mauro Ziero ed i Boomerang e il giorno di Ferragosto gran finale con Favaro Band. Tutte le sere dalle 19.15 apertura dello stand gastronomico (ogni sera una specialità diversa; cocktails & drink) e dalle 20.00 la pesca di beneficenza.

Commenta il sindaco, Fabio Marin: “Finalmente torniamo ad ospitare quello che è l’evento clou dell’estate sanzenonese. Arriviamo da oltre due anni difficili, di restrizioni e limitazioni alla nostra socialità. La comunità ha voglia di occasioni di incontro e di spensieratezza e il Vintage music Festival cerca di essere la risposta giusta a questo. La formula rimane la stessa collaudata negli anni con proposte musicali e di intrattenimento diverse per un pubblico variegato. La vera novità è la location che da Piazza Rovero passa al Parco comunale, più verde e accogliente grazie anche ai recenti interventi di riqualificazione promossi dall’amministrazione comunale”.

Prosegue Gelindo Zardo, presidente della Pro Loco: “Il Vintage Music Festival, oltre che una grande festa, è anche un grande esempio di collaborazione e volontariato perché tantissime sono le persone, giovani e meno giovani, che anche quest’anno si sono messe a disposizione per la buona riuscita della manifestazione. Li ringrazio e invito tutti a partecipare a questa grande festa all’insegna dello stare insieme e del divertimento”.