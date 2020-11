Violenza sulle donne, convegno sui servizi di Carbonera, Silea e San Biagio

In vista della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, i Comuni di San Biagio di Callalta, Silea e Carbonera propongono lunedì 23 novembre, dalle ore 17.30 alle ore 19.30, un convegno online per fare il punto sui servizi offerti dalla rete intercomunale. L’incontro è rivolto a chi per professione, volontariato o per passione si trova ogni giorno a interagire con persone, utenti o pazienti, con l’obiettivo di dare un supporto nel facilitare il riconoscimento delle situazioni di violenza ma anche di orientare sui servizi attivi sul territorio.

«Ci sembra importantissimo condividere, in questo momento, un confronto con chi opera nel campo, le istituzioni e i professionisti che lavorano sul territorio - affermano Sabrina Tempesta, consigliera con delega alle Pari opportunità del Comune di Carbonera, Angela Trevisin, assessore alle Pari opportunità del Comune di Silea, Martina Cancian, assessore alle Pari opportunità del Comune di San Biagio di Callalta - anche per mettere a conoscenza i cittadini e gli operatori della rete di aiuto che è attivabile per sostenere le donne vittime».

Il programma prevede l’intervento di Martina Pinciroli, avvocato penalista del progetto Pari opportunità in rete, che affronterà il tema dei diritti e percorsi di uscita dalla violenza. Rita Giannetti, presidente di Telefono Rosa, Centro Antiviolenza di Treviso, illustrerà le caratteristiche della violenza contro le donne. Toccherà a Claudia Ceccarello, La Esse, coordinatrice della Casa Rifugio Casa Luna di Treviso e del Centro delle donne libere dalla violenza, parlare dell’accoglienza in urgenza e casa rifugio. Infine Laura Sartori, coordinatrice del progetto sovracomunale gestito da La Esse, presenterà gli sportelli Pari opportunità e il primo contatto con le donne.

La partecipazione è gratuita e si svolgerà attraverso la piattaforma Zoom. Per informazioni e per richiedere il link di iscrizione: pariopportunita@carbonera-tv.it; pariopportunita@comune.sanbiagio.tv.it e pariopportunita@comune.silea.tv.it.