Violenza sulle donne: sulle Mura l’esposizione di 2mila coperte di Viva Vittoria

Preparativi in fermento per l’evento Viva Vittoria: domenica 27 novembre saranno distese lungo le Mura di Treviso circa 2000 coperte di lana. L’evento prenderà il via alle ore 9, quando la enorme coperta colorata sarà esposta sui passeggi dell’area di Porta SS. Quaranta e saranno accolti associazioni, enti e gruppi che hanno attivamente partecipato al progetto. In particolare, in queste settimane, sono state oltre 300 le persone che si sono alternate al lavoro nello spazio cucitura allestito all’ex Sommariva, per assemblare gli oltre 5000 quadrati di lana pervenuti, realizzati a ferri o a uncinetto con dimensione 50 x 50 cm ciascuno, legandoli quattro alla volta, in coperte da 1 x 1 m, con un filo rosso simbolo della lotta contro la violenza sulle donne.

L’evento proseguirà alle 9,30 con i saluti istituzionali, quindi alle 10, sulle note della canzone “Vittoria”, ideata per Viva Vittoria da Marco Dal Farra e Mattia Andrich, e dei brani eseguiti dal coro Growin’ Up Singers di Paola Pascolo, prenderà il via la raccolta fondi: chiunque potrà riscattare una coperta attraverso una donazione, il cui ricavato sarà destinato al Centro Antiviolenza Telefono Rosa di Treviso ODV e alla Casa Rifugio CasaLUNA del Comune di Treviso, per finanziare le loro attività a sostegno delle donne vittime di abusi e per l’educazione dei giovani alle tematiche della violenza di genere. Sarà possibile visitare l’installazione sulle Mura di Treviso per tutta la giornata, durante la quale si avvicenderanno anche alcuni eventi collaterali, con la partecipazione di musicisti e dj locali, tra cui Pojo, Jelli e Brajucha.

«Sono state settimane davvero piene di entusiasmo, nello spirito di condivisione di Viva Vittoria – afferma Rosa De Filippo, presidentessa di “UP – I sogni fuori dal cassetto”, l’associazione che ha coordinato il progetto di Treviso – Lo spazio allestito all’ex bar Sommariva è diventato in pochi giorni un vero e proprio luogo di incontro per realtà del terzo settore, studenti, volontari, persone che a vario titolo hanno preso parte all’iniziativa. Oltre alle attività di cucitura, abbiamo ospitato momenti di sensibilizzazione, con la testimonianza dell’attivista iraniana Fatima Benam, eventi musicali, laboratori di artigianato: diverse forme di vivere il valore di opera relazionale condivisa che rappresenta il format di Viva Vittoria. Un ringraziamento va anche ai tanti sostenitori per il loro aiuto concreto alla realizzazione dell’evento».

La condivisione del Progetto di Treviso è arrivata fino alle Tre Cime di Lavaredo e Bologna, città “sorelle” che hanno donato parte delle coperte che verranno esposte. Ulteriori coperte arriveranno invece da Aosta, con l’obiettivo di raccogliere fondi a favore del Centro Antiviolenza della loro città. Partner di Viva Vittoria Treviso, infine, è Conad che, oltre a promuovere la realizzazione e raccogliere i quadrati di maglia all’interno dei punti vendita, ha deciso di devolvere al progetto 10 centesimi per ogni scontrino emesso fino al prossimo 29 novembre nei supermercati di Treviso (Conad di via Ghirada, Conad City di via Risorgimento e di viale IV Novembre), di via Erizzo a Valdobbiadene, di via Roma a Ponzano Veneto, di via Marmolada a Povegliano e in via Postumia a San Biagio di Callalta.