Violopera Masterclasses 2020

A Treviso sono in programma dal 24 al 29 agosto le Masterclasses di ViolOpera che, in collaborazione con Cidim Comitato Nazionale Musica e con il Patrocinio del MiBACT e della Regione Veneto, organizza corsi di alto perfezionamento dedicati agli amanti della musica. Nell’ambito di questa iniziativa, Prosecco DOC offre ben quattro borse di studio ai partecipanti più meritevoli. Le iscrizioni sono aperte fino al 7 agosto e i posti sono limitati!

Nello specifico, si tratta di una masterclass (di sei giorni di lezioni individuali e collettive) di altissimo livello ed unica in Italia, con il primo violino di "spalla" dell'orchestra della Scala (M° Francesco De Angelis) e uno dei pianisti più importanti del panorama internazionale (M° Roberto Paruzzo), con persino un concerto finale degli allievi in programma per sabato 29 agosto (gratuito e aperto a tutti), il tutto presso l'Istituto Diocesano di Musica Sacra in via San Nicolò a Treviso.

Nel dettaglio, il corso di piano è rivolto a tutti i pianisti che desiderino ampliare, perfezionare e approfondire le proprie competenze professionali, mentre la masterclass di De Angelis è rivolto alla preparazione di esami, audizionie concorsi per posti d'orchestra. Insomma, una proposta davvero unica nel panorama italiano, tanto che agli organizzatori sono giunte iscrizioni dall'estero ma i posti rimangono limitati, pur accettando sia allievi Effettivi che Uditori.

Questa esperienza, dunque, consentirà agli studenti di approfondire e di valorizzare ulteriormente le capacità tecnico/musicali affinché diventino idoneo strumento per affrontare i concorsi nazionali ed internazionali, oggigiorno sempre più competitivi. Infine, vista la disponibilità di contatti in seno agli organizzatori, come enti e associazioni che si occupano di organizzare concerti, gli stessi si lasciano la possibilità di poter segnalare gli allievi più meritevoli delle masterclasses a cui eventualmente affidare dei concerti dal vivo in contesti prestigiosi.

