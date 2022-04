visita all’abbazia di sant’eustachio con degustazione vini

Rinasce dopo il recente restauro l?Abbazia di Sant?Eustachio. Dall?alto del Montello il monastero diffonde per secoli la sua potente influenza culturale ed economica sul Piave e la pianura. Il racconto di questo luogo enigmatico attraverso personaggi illustri e momenti leggendari. Dagli scavi emergono inattese scoperte.

Ampio spazio verrà dedicato anche a Gaspara Stampa, poetessa e ospite dell?Abbazia.



Al termine della visita segue una degustazione di vini.

La Vostra Guida sarà MARIA GRAZIA CECCHINI autrice del libro ?Il Bosco e l?Abbazia. I nobili Giusti e il Montello?



Durata: 2:30 ore circa

Luogo d?incontro: Nervesa della Battaglia (Tv) Piazzale chiesa San Giovanni Battista ore 16

Costo della visita compreso degustazione: ? 25,00 adulti;

Ingressi a pagamento: non previsti.

Numero massimo di partecipanti: 25 persone.

Prenotazione obbligatoria ed impegnativa a mezzo e-mail. Si chiede cortesemente di indicare al momento della prenotazione il numero esatto dei partecipanti e i dati per rilasciare la quietanza del pagamento.

Modalità di prenotazione: inviare una mail a mg.cecchini8@gmail.com oppure un messaggio al 349 6618838



La visita si svolgerà anche in caso di maltempo.