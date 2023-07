Visita al casone contadino e cena rustica d'estate

Un’occasione per trascorrere una meravigliosa serata estiva nel verde della campagna trevigiana, un tuffo nella storia, tradizioni, usi e costumi di un tempo.



Visiteremo un casone con molti secoli di storia alle spalle, uno dei rarissimi che possiamo ancora oggi ammirare, testimone di un passato frutto del lavoro dei braccianti che hanno abitato queste terre.



Solo approfondendo la conoscenza dell’ambiente intorno a noi possiamo scoprire i collegamenti fra la Storia, con la S maiuscola, e le vicende del territorio in cui viviamo; e sono soprattutto gli edifici delle diverse epoche storiche come i casoni che ci possono aiutare a cogliere tali collegamenti.



Raggiungeremo poi un caratteristico agriturismo, dove la serata proseguirà con una gustosa cena rustica, un viaggio tra i profumi e sapori genuini dei prodotti locali.



RITROVO: Oderzo (TV). Il punto di ritrovo verrà indicato nella conferma di prenotazione.



DURATA: 4 ore circa soste incluse.



TARIFFE: € 49 per gli adulti con menu completo, € 25 per i bambini e i ragazzi fino ai 12 anni compreso primo e secondo piatto.



EQUIPAGGIAMENTO:

abiti comodi, possibilmente a strati, giacca o mantellina impermeabile, scarpe sportive o da trekking, spray antizanzare, almeno 1 lt di acqua a persona.



COME PARTECIPARE: la prenotazione è obbligatoria e va effettuata tramite il pulsante PRENOTA, non oltre l'11 agosto, a questo link: https://bit.ly/46RuhI1

La conferma di prenotazione sarà data tramite comunicazione specifica a ciascun partecipante.



CONTATTI

www.beescover.com

hello@beescover.com

WhatsApp/tel.: +39 324 546 1686



MAGGIORI INFORMAZIONI: https://bit.ly/46RuhI1