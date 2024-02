Visita al casone contadino e degustazione dei vini del Piave

Un’occasione per trascorrere un pomeriggio nel verde della campagna trevigiana, un tuffo nella storia, tradizioni, usi e costumi di un tempo.

Visiteremo un casone con molti secoli di storia alle spalle, uno dei rarissimi che possiamo ancora oggi ammirare, testimone di un passato frutto del lavoro dei braccianti che hanno abitato queste terre.

Raggiungeremo poi il meraviglioso parco della seicentesca Villa Rechsteiner che sorge in un suggestivo borgo immerso nel verde. Conosceremo le piante del parco e scopriremo alcune curiosità come le proprietà medicamentose, alcune credenze e il loro utilizzo in passato.

Concluderemo con una degustazione dei vini prodotti dalla cantina accompagnati da gustosi prodotti locali.



RITROVO: Oderzo (TV). Il punto di ritrovo verrà indicato nella conferma di prenotazione.



DURATA: 3 ore circa soste incluse (variabile a discrezione degli organizzatori e delle condizioni meteo).



TARIFFE: € 25 a persona.



COSA COMPRENDE:

- accompagnamento con guida turistica e ambientale escursionistica

- visita guidata al casone e al parco della villa

- degustazione di tre calici di vino accompagnati da formaggi e salumi.



EQUIPAGGIAMENTO:

abiti comodi, possibilmente a strati, giacca o mantellina impermeabile, scarpe da trekking, almeno 1 lt di acqua a persona, snack.



COME PARTECIPARE: la prenotazione è obbligatoria e va effettuata tramite il pulsante PRENOTA, non oltre 48 ore dall’inizio dell’evento, a questo link: https://bit.ly/42I7fle La conferma di prenotazione sarà data tramite comunicazione specifica a ciascun partecipante.



CONTATTI

www.beescover.com

hello@beescover.com

WhatsApp/tel.: +39 324 546 1686



MAGGIORI INFORMAZIONI: https://bit.ly/42I7fle