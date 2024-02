Domenica 25 febbraio, alle 15.30, al Museo Civico di Asolo, si terrà la visita guidata “Eleonora Duse, Gabriele d’Annunzio, Gianfrancesco Malipiero gli anni della vita asolana della Divina”. Visita di 45 minuti tra i cimeli appartenuti a Eleonora Duse conservati nella nuova sezione del Museo “Una Casa per Eleonora”.





Costo biglietto: 8€ a persona che include guida e biglietto d’ingresso al Museo.



Per info e prenotazioni: info@museoasolo.it, tel 0423 952313 | 3475735246





DUSE 2024 è un ricco programma di iniziative che la città di Asolo, insieme al Teatro Stabile del Veneto, dedica a Eleonora Duse in occasione delle celebrazioni per il centenario della sua morte.

Ad aprire Duse2024 è stata l’inaugurazione di “Una Casa per Eleonora”, il nuovo allestimento al Museo Civico di Asolo che permette di approfondire la figura della Divina scoprendo i suoi oggetti personali, ritratti, mobili, libri, fotografie e ricordi di famiglia con una narrazione più articolata e accessibile, grazie all’impiego di nuove metodologie e tecnologie.



Per scoprire tutti gli incontri, le visite guidate, le manifestazioni teatrali e le conferenze inserite in DUSE 2024 consultare il sito www.duse2024.it





Informazioni

Museo Civico di Asolo

Via Regina Cornaro 74, Asolo (Tv)

www.museoasolo.it

info@museoasolo.it

0423952313



sabato, domenica e festivi 9:30 – 12:30, 15:00 – 18:00