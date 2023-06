Visita ed escursione nel magico giardino di Astego, con labirinto!

Il Giardino Vegetazionale Astego è luogo in cui si intrecciano storie di uomini e boschi. Nato come Regio Vivaio Astego allo scopo di risanare i boschi del Monte Grappa è stato poi convertito in giardino vegetazionale.

La sua magia nasce dalla competenza e dalla passione degli addetti di Veneto Agricoltura che quotidianamente si occupano di mantenere e implementare la ricchezza ecologico e il fascino. Le sue storie e i suoi misteri vi saranno raccontati dalle guide di Salvatica, associazione che cura il programma eventi, le visite guidate, l’accoglienza di scuole e le escursioni.

Fra i terrazzamenti del Giardino Vegetazionale Astego APERTO SOLO PER VOI, faremo un viaggio nel tempo e nello spazio, alla scoperta di forme di vita, ecosistemi, curiosità e segreti della natura. Perderemo la retta via nello splendido labirinto di faggi e carpini e, con una breve escursione, andremo alla ricerca delle effimere acque del torrente Lastego, attraversando guadi e grotte nascoste…



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA dal link: www.venetosegreto.com/eventi/