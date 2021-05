Visita guidata al Bastione di San Tomaso e a Porta San Tomaso

Domenica 16 maggio - Visita agli ipogei del bastione di Santa Sofia e San Tomaso

La visita è adatta a tutti.

Per prenotare telefonare al numero dell’associazione Treviso Sotteranea 393 8138381 il lunedì e il giovedì dalle ore 18 alle 20.

Oppure inviare una mail a info@trevisosotterranea.it segnalando i propri contatti telefonici.

Per chi desiderasse prenotare per almeno 10 persone può scegliere il giorno e l'ora della visita e fare un gruppo a parte chiamando la segreteria dell'associazione 393 8138381 il lunedì e il giovedì dalle ore 18 alle 20.

Per maggiori informazioni vistare il sito web https://www.trevisosotterranea.it/visita-guidata