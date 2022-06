Visita guidata con il fantasma a Villa Emo

€18,00 per 1 adulto + 1 ragazzo tra gli 11 e i 25. € 20,00 per 1 adulto + 2 ragazzi tra gli 11 e i 25. € 15,00 per 1 adulto gratuito per under 10.

Sabato 16 Luglio 2022 – dalle ore 18:00 alle ORE 19.45



Un’ esperienza magica per grandi e piccini: visita guidata tra l’opulenza degli affreschi di Zelotti e le geniali architetture del Palladio per una fantastica avventura ispirata al capolavoro de “Il Fantasma di Canterville” di Oscar Wilde.



PROGRAMMA:



ore 18:00, visita guidata al piano nobile della Villa… incontreremo il Fantasma di Canterville!





DURATA ATTIVITA’:

1 h 45



COSTI:

€18,00 per 1 adulto + 1 ragazzo tra gli 11 e i 25.

€ 20,00 per 1 adulto + 2 ragazzi tra gli 11 e i 25.

€ 15,00 per 1 adulto

gratuito per under 10.



Per INFO:

Attività a pagamento con prenotazione obbligatoria al sito www.villaemo.org a partire dal 23 giugno ed entro il giovedì precedente la data della visita.

Apertura cancelli per la vendita dei biglietti, ore 17:30.

In caso di maltempo, l’ attività si terrà ugualmente.

In collaborazione con Teatro CartaPesta

L’iniziativa si svolgerà solo al raggiungimento del numero minimo di iscritti.



Tel.380 4614951 - eventi.villaemo@mondodelfino.it - www.villaemo.org/news