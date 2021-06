Visita guidata "Alla scoperta di Farra di Soligo"

Una visita guidata per conoscere alcuni aspetti di Farra di Soligo.

Il percorso parte da Santo Stefano Vecchio e arriva a Santa Maria dei Broi, permettendo di ammirare ville padronali, antiche chiese, dolci paesaggi: percorsi di pace sulle Colline del Prosecco.

La Vostra guida sarà Teresa Beotto.

Durata: 2 ore circa

Luogo d’incontro: di fronte al Municipio – Piazza dei Patrioti, 52

Numero massimo di partecipanti/posti a disposizione: n. 20 persone

Prenotazione obbligatoria e impegnativa a mezzo e-mail. Si chiede cortesemente di indicare al momento della prenotazione, il numero esatto dei partecipanti, la fascia d’età e i dati per emettere quietanza di pagamento.

Modalità di prenotazione: inviare una mail a teresa.beotto@gmail.com oppure un messaggio al 347 400 91 40

Termine ultimo per le iscrizioni: ore 12.00 del 05.06.2021

La visita si svolgerà anche in caso di maltempo.



In ottemperanza alle disposizioni in materia di contenimento del contagio da Covid-19 si chiede ai partecipanti di essere provvisti di mascherina e di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro.

