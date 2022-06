Visita guidata alla Mostra “Canova gloria trevigiana dalla bellezza classica all’annuncio romantico”

In mostra si è potuto eccezionalmente ricreare l’ambiente programmato da Canova in palazzo Papafava, dove il confronto Antico/Moderno è portato alla sua massima essenza: è il ‘teorema perfetto’. Per la prima volta le opere vengono inoltre esposte sui loro basamenti originali restaurati per l’occasione. Diversi i temi canoviani analizzati: dalle sculture eroiche alla modernità romantica, con le meditazioni sulla figura femminile afflitta e i gruppi gentili e amorosi. E ancora i ritratti, le incisioni, le celebrazioni canoviane, la fotografia: un percorso ricco di oltre 150 opere, sviluppato in 11 sezioni.

Oltre alle opere esposte in mostra, ammireremo anche una selezione di quelle presenti in museo, che presentano legami con il tema dell'esposizione temporanea

La Vostra Guida sarà LAURA PASIN

Durata: 2 ore circa

Luogo d’incontro: davanti al Museo Bailo ore 9.50

Costo della visita: € 14,00 (compreso noleggio whispers)

Ingressi a pagamento: biglietto ridotto gruppi € 6,00 (€ 10 se il gruppo sarà formato da almeno 10 persone; per i minorenni ingresso gratuito)

Numero di partecipanti: 20 persone circa

Prenotazione obbligatoria ed impegnativa a mezzo e-mail. Si chiede cortesemente di indicare al momento della prenotazione il numero esatto dei partecipanti e i dati per emettere la quietanza del pagamento.

Modalità di prenotazione: inviare una mail a astarte.lp@libero.it oppure un messaggio al



Termine ultimo per le iscrizioni: ore 20.00 del 1 luglio 2022 (fino esaurimento posti).