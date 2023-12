Visita guidata alla mostra "Giorgio de Chirico. Metafisica continua"

a grande mostra GIORGIO DE CHIRICO. Metafisica continua è un’occasione unica per ammirare i capolavori di uno dei maestri indiscussi della pittura europea del Novecento. Il percorso espositivo analizza lo sviluppo dello stile e della poetica del pittore, focalizzandosi sulle sue "invenzioni" iconografiche e sulla sua capacità di far convivere i riferimenti all'antichità classica con lo stile pittorico modernista del Novecento. Attraverso le 71 opere esposte, la mostra includerà un’importante selezione dei principali soggetti di de Chirico, tra cui i Manichini senza volto e i Trovatori, le Piazze d’Italia e le Torri. Particolare attenzione sarà rivolta alla stagione neometafisica (1965-1978 ca.) – di cui La Fondazione de Chirico possiede la più importante e completa collezione al mondo – in cui l’artista torna a elaborare i temi che popolavano le opere del primo periodo metafisico. Oltre a presentare i motivi più noti, i prestiti selezionati metteranno in evidenza la gamma di tecniche in cui si è cimentato il maestro: pittura, disegno, acquerello, scultura e litografia.

La Vostra Guida sarà LAURA PASIN

Durata: un’ora e mezza circa

Luogo d’incontro: all’ingresso di Palazzo Sarcinelli

Orario di incontro: ore 9:50

Costo della visita comprensivo di utilizzo whispers: € 12,00 (+ € 13,00 biglietto di ingresso)

Prenotazione obbligatoria ed impegnativa a mezzo e-mail. Si chiede cortesemente di indicare al momento della prenotazione il numero esatto dei partecipanti e i dati per emettere la quietanza del pagamento.

Modalità di prenotazione: inviare una mail a astarte.lp@libero.it oppure un messaggio al



Termine ultimo per le iscrizioni: ore 20.00 del 16 dicembre 2023 (fino esaurimento posti).