Visita guidata al museo di Asolo: dalla preistoria ai viaggi di Freya Stark

Appuntamento in uno dei borghi più belli d'Italia per una visita guidata alla ricca collezione del suo Museo! Che ci faceva un mammut ad Asolo? Come faceva Canova a realizzare le sue opere? Che cosa sono i "capricci", gli splendidi dipinti del maestro Bernardo Bellotto? Perché Eleonora Duse ha scelto Asolo come luogo del suo eterno riposo? Freya Stark era davvero una spia britannica? Queste e tante altre curiosità vi saranno raccontate dalla nostra guida esperta... vi aspettiamo!



• Costo di 8 euro a persona comprensivo del biglietto d'ingresso al Museo



• Obbligo di Green Pass rafforzato e mascherina Ffp2