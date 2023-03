Visita guidata al Museo Civico - Le donne di solo

????? ????? ????? ????? ?

Vi aspettiamo in Museo questa Domenica 12 marzo per festeggiare insieme! Sarete guidati in una visita che vi farà conoscere meglio due donne fondamentali per Asolo: Freya Stark e Caterina Cornaro.



Non ci siamo assolutamente dimenticati della nostra Eleonora Duse ma, come già sapete, la sezione dedicata all'attrice è chiusa per permettere lavori di restauro.



• Domenica 12 marzo

• Luogo: Museo civico di Asolo (Via Regina Cornaro, 74)

• Inizio: ore 16.30 (Ritrovo: almeno 10/15 minuti prima)

• Costo: €8 a persona comprensivo del biglietto d'ingresso

• PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: info@museoasolo.it, 347 5735246 o allo 0423 952313



? Vi aspettiamo! ?