Visita guidata natalizia agli affreschi e ai presepi di Treviso

In occasione della festività del Santo Natale, sabato 30 dicembre alle ore 15.00, ci troveremo in Piazza Duomo per percorrere i luoghi della città di Treviso legati alla nascita di Gesù .

Sarà un percorso che parte dall’origine e giunge alle tradizioni che si tramandano fino ad oggi. Parlerò di alcuni simboli presenti nei presepi .

L’Urbs picta inoltre svelerà, con i suoi affreschi e le pale, il mistero della nascita che va dall’Incarnazione ed Annunciazione, alla visita di Maria ad Elisabetta.

Non mancherà l’Adorazione dei pastori.

Sarà infine l’occasione per valorizzare il lavoro di artigiani e volontari che, anno dopo anno, allestiscono tanti presepi in città.

La Vostra Guida sarà Francesca



Durata: 2 ore

Luogo d’incontro: piazza Duomo ore 15.00

Costo della visita: € 12,00 adulti; € 6,00 bambini 6-12 anni; bambini al di sotto dei 6 anni gratuito. Ingressi a pagamento: non previsti.

Prenotazione obbligatoria ed impegnativa a mezzo e-mail. Si chiede cortesemente di indicare al momento della prenotazione il numero esatto dei partecipanti e i dati per emettere la quietanza del pagamento.

Modalità di prenotazione: inviare preferibilmente una mail a playamediterraneo@gmail.com oppure chiamare al numero 3687848034 (ore pasti)



La visita si svolgerà anche in caso di maltempo.