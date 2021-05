Visita guidata a Treviso - "Marca gioiosa et amorosa"

Treviso ti incanta per la sua magica atmosfera, per la bellezza dei suoi scorci e per la vivacità delle sue piazze. L'acqua è un suo carattere distintivo grazie ai canali che l'attraversano. I suoi palazzi palazzi affrescati l'hanno resa celebre come "Urbs Picta". Treviso fu "marca gioiosa et amorosa" con i suoi "castelli d'amore". Treviso città di illustri personaggi che ne arricchirono la fama e la gloria. Vi aspetto per farvi conoscere e scoprire questa splendida città! Non mancate!



Ora e luogo di ritrovo: ore 10:00 Piazza della Vittoria

Costo: 15 € Adulti 6 € bambini e ragazzi 6/12 anni

I nostri tour Fucina Veneto supportano l'Ateneo Veneto

Durata: 2 ore

info e prenotazione: larasossai27@gmail.com

cell. 348 7933935