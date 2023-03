Visita guidata "La Via dei Mulini e il centro storico di Cison di Valmarino"

Se non sapete ancora cosa fare domenica 26 marzo, approfittate di questa bella escursione in occasione della Giornata Regionale per i Colli Veneti.

Ci troveremo alle 14:30 di fronte all'Arcipretale di Cison di Valmarino.

Dopo la visita alla più bella chiesa settecentesca della diocesi di Vittorio Veneto - come è stata definita - e alla piazza, con la sua Loggia e i suoi bei palazzi storici, inizieremo la nostra passeggiata lungo il torrente Rujo, fino ai mulini di Cencio Ciae. Da lì scenderemo nuovamente verso il paese per terminare il tour in piazza, dopo aver dato uno sguardo alla chiesetta di San Vito.

Durata: 3 ore circa

Luogo d’incontro: di fronte alla chiesa alle 14:30.

Costo della visita: € 12,00 adulti; € 6,00 bambini 6-12 anni; bambini al di sotto dei 6 anni gratuito.

Prenotazione obbligatoria inviando una mail a giovanna.lorenzon65@gmail.com oppure un messaggio al 339/5096617.



Si chiede cortesemente di indicare al momento della prenotazione il numero esatto dei partecipanti e i dati per emettere la quietanza del pagamento.