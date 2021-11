Visita guidata in Villa Emo

2 turni di visita alla scoperta della storia e degli aneddoti più curiosi su Villa Emo.



Le visite guidate saranno condotte rispettando le norme di sicurezza e il distanziamento sociale con l'ausilio di radioguide e cuffie igienizzate dopo ogni utilizzo.



Visite guidate per tutti.



DOVE: VILLA EMO – VIA STAZIONE, 5 – 31050 FANZOLO DI VEDELAGO (TV)



QUANDO: Domenica 19 dicembre 2021



primo turno ore 14:30

secondo turno ore 16:00



COSTO: 3,00€ per persona + biglietto di ingresso secondo il tariffario vigente (biglietto standard 10,00€, biglietto ridotto 7,00€, gratuito under 10 anni)



INFO: Durata della visita 1 ora

Prenotazione obbligatoria entro il giovedì precedente la data della visita attraverso il form on-line, accessibile dal sito www.mondodelfino.it



L’iniziativa si svolgerà solo al raggiungimento del numero minimo di iscritti.