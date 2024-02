Domenica 18 febbraio 2024, ore 15:00, si rinnova l' appuntamento di visita guidata a Villa Emo, per immergersi nella geniale, iconica architettura di Palladio e addentrarsi nei molteplici significati degli affreschi di Zelotti.



COSTO: 3,50€ per partecipante + biglietto di ingresso secondo il tariffario vigente. Per i bambini sino a 10 anni compiuti, è previsto il solo pagamento della visita guidata.

INFO: Prenotazione obbligatoria tramite mail: info@villaemo.eu.



Indicare Nome, Cognome, numero ed età di partecipanti.



Durata della visita: 1 ora



Le iscrizioni sono aperte sino alle ore 10:00 del 17 febbraio (fino ad esaurimento posti).



Per maggiori informazioni: tel.3318084921; 0423476355 (da merc. a dom, dalle 10:30 alle 12:30; dalle 14:00 alle 16:00) - info@villaemo.eu