Monte San Gallo & santuario di Collagù

Trekking sulle Colline di Soligo

Mercoledì 8 dicembre

Dalle 09:45 alle 15:30

Una piacevolissima escursione sulle Colline del Prosecco di Soligo, che ci offrirà scorci spettacolari e spunti molto interessanti. Il percorso si snoderà tra i terrazzamenti e le vigne del versante sud ed i sentieri boscosi dei pendii a nord. Imperdibile sarà l'Eremo di San Gallo, sulla cui sommità ci fermeremo ad ammirare un panorama mozzafiato che si apre su molteplici orizzonti verso valle. Successivamente attraverseremo il Borgo di Collagù con il suo Santuario, un ambiente di interesse storico-devozionale: un vero e proprio gioiello incastonato e nascosto in un luogo che sembra aver fermato il tempo. Un’occasione per cogliere gli aspetti naturalistici, storici e culturali di questa terra e per ammirare l’enorme lavoro di terrazzamento e coltivazione a vigneto di questi affascinanti e meravigliosi colli.



?? Info Tecniche ??

Difficoltà: medio-facile

Lunghezza: 8 km

Dislivello: 450 m



?Chi Può Partecipare?

Itinerario di livello medio-facile rivolto anche a famiglie con bambini dagli 8 anni in su, abituati al cammino.

?Per chi volesse venire accompagnato dal proprio cane, vi chiediamo gentilmente di segnalarcelo in fase di prenotazione in modo da valutarne l’idoneità.



? Abbigliamento e Attrezzatura ?

Consigliamo di vestirsi a strati con indumenti adatti alla stagione

scarpe da trekking

k-way o poncho impermeabile

scaldacollo

guanti

berretto

un cambio di scarpe e indumenti da tenere in macchina per il ritorno

zaino

snack

acqua

medicine personali

mascherina, gel disinfettante



? Luogo di Ritrovo ?

Ore 9:45 al parcheggio di via Croda - Soligo (di fronte area attrezzata e ponte sul fiume Soligo) https://goo.gl/maps/ymaoxksvDXfsbp3R9

*Per chi viene da Venezia contattare Chiara: 3406118758



? Quota ?

Adulti: € 25,00

Ragazzi dai 9 ai 14 anni compiuti: € 12,00

Bambini fino agli 8 anni compiuti: Gratis



La Quota Comprende:

n.1 Guida Ambientale Escursionistica

n.1 Accompagnatore Turistico



La Quota Non Comprende:

trasporto

pranzo al sacco

Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”



? Chi Accompagnerà ?

Elisa Bandiera - Guida Ambientale Escursionistica

Alice Bettiolo e Chiara Caratti - Organizzatrici e Accompagnatrici turistiche



Come Iscriversi:

? Via mail a info@mariandgo.com

Agenzia Mari&Go Viaggi ed Eventi di Paola Marigo tel. 0498791590 o via Whatsapp cell. 3664895343

Chiara: 3406118758

Alice: 3495805310

tramite messaggio su Facebook messenger

?? Iscrizione diretta al seguente link: https://forms.gle/cF56k5xMWSidZsDb7

Il semplice "parteciperò" cliccato sull'evento non fa fede per l'effettiva prenotazione all'escursione.



?? Chiusura Iscrizioni ??

Entro le 18:00 di martedì 7 dicembre

L'uscita potrà essere rinviata o annullata per ragioni meteorologiche o tecniche ad insindacabile giudizio dell'organizzazione.



? Regolamento ?

L'iscrizione e la partecipazione all'escursione prevede la lettura e l’accettazione del regolamento presente nel form d'iscrizione.





L'escursione sarà svolta a numero chiuso e in sicurezza, in ottemperanza al protocollo anti Covid-19. Indispensabili DPI (mascherine e gel igienizzante).