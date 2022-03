Visita per famiglie alla mostra "Atlante temporaneo"

VISITA PER FAMIGLIE PRESSO LE GALLERIE DELLE PRIGIONI DI TREVISO

All'interno della mostra "Atlante Temporaneo"



Le bambine e i bambini, assieme ai genitori, saranno guidat* alla scoperta di alcune artiste e alcuni artisti contemporane* in esposizione, per poi essere chiamat* a rielaborare in modo personale, tramite la propria creatività, quanto visto e appreso nel corso della visita!



QUANDO?

Domenica 3 aprile 2022, alle ore 10:00



COME PARTECIPARE?

• Prenota chiamando il numero 04225121, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00

• In alternativa, scrivi un'email a info@culturae.srl



QUANTO COSTA?

10€ per nucleo familiare



DOVE?

Presso le Gallerie delle Prigioni di Treviso, in piazza Duomo 20: la sede espositiva della Fondazione Imago Mundi



• Quali altre tipologie di visite guidate sono disponibili?

? Visite guidate per gruppi su prenotazione: anche durante la settimana

? Visite guidate per le scuole primarie e secondarie: scrivi a perlascuola@fbsr.it oppure chiama 0422.5121

? Visite guidate tradizionali: seguici sui social per scoprire gli orari domenicali

Per qualsiasi dubbio, scrivici in chat o contattaci ai recapiti menzionati sopra



"Atlante Temporaneo. Cartografie del sé nell'arte di oggi" è una delle 3 mostre in corso fino al 29 maggio, accessibili con un unico biglietto. Scorpi di più su https://trevisocontemporanea.it/