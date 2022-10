Sul sentiero del Papa buono e visita alla pieve di San Pietro di Feletto

Il percorso è dedicato a Papa Giovanni XXIII per il forte legame con questi luoghi e per le lunghe passeggiate che era solito compiere. Una passeggiata storica, naturalistica e culturale che si snoda tra vigne, macchie di bosco e antichi roccoli, con bellissimi panorami sulle colline del Prosecco.

Il sentiero intercetta anche la famosa strada denominata “il Muro di Ca del Poggio”, impegnativa salita nota a livello internazionale nel mondo del ciclismo.

Al termine della passeggiata sarà possibile visitare, con una guida del luogo, la bellissima e millenaria Pieve di S.Pietro di Feletto. Ricca di affreschi dal XIII al XV secolo, punto di partenza e arrivo del giro.



DOMENICA 13 NOVEMBRE| ORARI e TURNI

1° turno: ?10.00

2° turno: ?10.45

3° turno: ?14.00

4° turno: ?14.30



? DURATA: 2h30 circa, di cui 1h30 di passeggiata e 45min di visita guidata alla Pieve.

? PERCORSO: circa 4Km

?RITROVO: Pieve di S.Pietro di Feletto, vIa Roncalli 1, san Pietro di Feletto (TV)

? CONTRIBUTO:

13€ ADULTI

5€ RAGAZZI fino a 16 anni



Prenotazione obbligatoria dal link: https://eventi.venetosegreto.com/evento/sul-sentiero-del-papa-buono/