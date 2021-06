Visita guidata "Sulle tracce di Dante Alighieri"

Forse non tutti sanno che Dante trascorse qualche anno a Treviso. Ma quali furono i motivi che lo portarono fin qui? E chi furono i trevigiani che egli incontrò? In occasione del 7° centenario della morte del sommo poeta, vi proponiamo una visita guidata alla scoperta dei luoghi in città che il poeta probabilmente vide e frequentò, accompagnati dalle sue stesse parole e dai personaggi della Divina Commedia: donne e uomini famosi che qui vissero tra il XIII e il XIV secolo.

La vostra guida sarà Claudia Bonifaccio

Luogo d’incontro: piazza Borsa, davanti ufficio IAT

Orario: ore 15.00 (incontro qualche minuto prima)

Prenotazione obbligatoria e impegnativa a mezzo email. Si prega cortesemente di indicare il numero esatto di partecipanti e i dati per emettere la quietanza di pagamento.

Modalità di iscrizione: scrivere a claudia.bonifaccio@gmail.com o inviare messaggio al n. 3738567898

Termine ultimo per le iscrizioni: ore 12.00 del giorno stesso.

La visita si svolgerà anche in caso di maltempo, in ottemperanza alle vigenti norme di contenimento anti-Covid e con un numero limitato di partecipanti.

Si prega di essere provvisti di mascherina e di mantenere la distanza di almeno un metro dai non conviventi.

