Visita al parco di Villa Rechsteiner e aperitivo in Bellussera

Visiteremo il meraviglioso parco di Villa Rechsteiner che sorge in un suggestivo borgo immerso nel verde della campagna trevigiana.

Conosceremo le piante del parco e scopriremo alcune curiosità come le proprietà medicamentose, alcune credenze e il loro utilizzo in passato.

Concluderemo con un aperitivo all’ombra della bellussera, antico metodo locale di coltivazione della vite con disposizione dei tralci a raggera.

Sarà l’occasione per assaggiare il vino prodotto dalla cantina, le cui origini risalgono al 1881 quando Friedrich Rechsteiner rileva dai Conti Revedin la tenuta Oderzo e la bella villa seicentesca.



RITROVO: Oderzo (TV). Il punto di ritrovo verrà indicato nella conferma di prenotazione.



DURATA: 2 ore circa soste incluse (variabile a discrezione degli organizzatori e delle condizioni meteo).



TARIFFE: € 12 per gli adulti con aperitivo incluso, € 10 per i bambini e i ragazzi dai 6 fino ai 14 anni.



EQUIPAGGIAMENTO:

abiti comodi, possibilmente a strati, giacca o mantellina impermeabile, scarpe sportive o da trekking, spray antizanzare, almeno 1 lt di acqua a persona.



COME PARTECIPARE: la prenotazione è obbligatoria e va effettuata tramite il pulsante PRENOTA, non oltre 48 ore dall’inizio dell’evento, a questo link: https://bit.ly/3Lu3Waf

La conferma di prenotazione sarà data tramite comunicazione specifica a ciascun partecipante.



CONTATTI

www.beescover.com

hello@beescover.com

WhatsApp/tel.: +39 324 546 1686



MAGGIORI INFORMAZIONI: https://bit.ly/3Lu3Waf