“Il mistero del gesto” - Visita guidata gratuita a Villa Romivo

L’Agenzia Generale di Montebelluna di Generali Italia rinnova l’appuntamento con l’arte e con il potere comunicativo delle opere dei grandi maestri del passato e contemporanei: dal 21 dicembre la sede di Villa Romivo, a Montebelluna accoglie la mostra personale di Moreno Sartorello, “Il mistero del gesto”, ed eccezionalmente giovedì 15 febbraio aprirà le proprie sale al pubblico alle 18.00, per una visita serale gratuita guidata dallo storico dell’arte Marco Mondi, che oltre ad introdurre le opere approfondirà la poetica dell’artista.



L’esposizione comprende 40 opere che raccontano il territorio, con particolare attenzione al Montello, con un tratto delicato, fatto di colore, trasparenze e combinazioni di rarefatte velature. I soggetti raffigurati danno vita ad ambientazioni che narrano delle forze segrete della natura e della ricerca dell'equilibrio tra forma e sentimento.

La pittura di Sartorello diventa uno spazio di riflessione sul trascorrere del tempo e delle stagioni, lette come sequenze filmiche di momenti diversi, di variazioni di luce e di ombre improvvise. I suoi dipinti, in genere di piccolo formato, sono intrinsecamente legati a un mondo onirico, un sogno che persiste e si trasforma in realtà sulla tela: il quadro diventa materialità tangibile che modifica il gesto mentale dell’osservazione in gesto pittorico, conferendo un tocco enigmatico alla sua opera.



Le opere in mostra a Villa Romivo raccontano anche di una attenzione particolare alla sostenibilità: l'artista adotta un approccio attento, trasformando gli elementi in sagome rarefatte, che si traduce nell'interpretazione della fluidità dell'aria, nella trasparenza dell'acqua e nelle sfumature stagionali, quasi a ridurre il peso delle cose ai minimi termini. Allo stesso modo i suoi dipinti propongono un approccio sostenibile alla creazione artistica, evitando eccessi.

Moreno Sartorello cattura la bellezza dell’alta pianura trevigiana, ma invita anche a riflettere sulla necessità di preservare l'ambiente circostante, trasmettendo un messaggio di consapevolezza e rispetto per la ciclicità della natura.



“Aprire le porte della nostra Agenzia alle opere di Moreno Sartorello e al pubblico riflette il nostro impegno verso e la valorizzazione della comunità locale - sottolinea Stefano Paladin, socio dell’Agenzia Generale di Montebelluna – e si ci permettere di rendere concreta la nostra idea di sostenibilità: fornire spunti di riflessione, rendere la cultura accessibile a tutti e collaborare attivamente con le realtà del territorio, offrendo non solo un servizio, ma una vera e propria esperienza culturale alla comunità. Riteniamo che cultura e arte siano elementi fondamentali per arricchire le persone, donando loro l’opportunità di aprire lo sguardo su orizzonti lontani, e consentire agli artisti di esporre nelle nostre sedi diventa un momento di profonda condivisione con il territorio.”



IL MISTERO DEL GESTO

Mostra personale di Moreno Sartorello



21 dicembre 2023 - 31 marzo 2024



Villa Romivo - Via Matteotti, 2 – Montebelluna

Lunedì - venerdì 8.30 - 13.00 | 14.00 - 18.00



Ingresso gratuito