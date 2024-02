4367 visitatori a Ca’ Spineda

La nuova ala espositiva di Ca’ Spineda è stata visitata da 4367 persone.



Dall’apertura del nuovo spazio espositivo, le visite guidate gratuite offerte alla cittadinanza sono state 486 e hanno permesso ai visitatori di ammirare non solo la mostra “Pittori a Treviso e nella Marca tra Otto e Novecento con sguardi a Venezia”, ma anche di conoscere la storia di Ca’ Spineda, cinquecentesca dimora che si affaccia su piazza San Leonardo, i suoi archivi, la biblioteca che contiene oltre 60.000 volumi e le sale medievali affrescate della vicina Ca’ dei Brittoni.



I visitatori sono arrivati da tutto il Veneto, ma non sono mancati ospiti da altre regioni d’Italia (Lombardia, Trentino, Emilia Romagna, Val d’Aosta, Toscana, Umbria, Lazio Marche, Sicilia) e anche dall’estero, con presenze da: Gran Bretagna, Croazia, Slovenia, Grecia, Australia, Uruguay, Brasile, Lituania, Usa, Francia, Australia, Austria, Norvegia, Germania e Spagna. Un’occasione per conoscere la storia, l’architettura ma anche tanti aneddoti sulle opere d’arte esposte e sul passato di questi luoghi.



Nel corso del 2023 molte sono state anche le scolaresche in visita, accompagnate dai propri docenti e, nei mesi estivi, le iniziative rivolte ai più piccoli, con percorsi ad hoc, giochi e quiz ispirati alle opere d’arte e agli affreschi.



Molto apprezzato dal pubblico è stato il coinvolgimento degli studenti che hanno scelto di svolgere presso la Fondazione un periodo di formazione legato proprio all’ala espositiva.

On line è stato postato oggi anche un breve video realizzato proprio dagli studenti, con le foto scattate nel 2023 in occasione delle visite:



https://www.facebook.com/fondazionecassamarca/videos/898517491549432



Le visite sono gratuite e si svolgono previa prenotazione al numero 0422-513100 oppure inviando una mail a fondazione@fondazionecassamarca.it