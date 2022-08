Dopo il grande successo delle scorse edizioni, torna il programma #VisitConegliano, iniziativa organizzata dal Comune di Conegliano insieme all'Ufficio IAT di Conegliano, con la gestione di UNPLI Treviso, volta a far conoscere le bellezze della città, la sua storia e le sue eccellenze. Un viaggio dedicato alle tante, diverse anime della città che si sono alternate nel tempo e che hanno dato vita alla Conegliano che oggi conosciamo.

Una iniziativa che intende raccontare la città di Conegliano in una stagione, l’autunno, i cui colori donano un’aura quasi magica a monumenti, palazzi e paesaggi. Il nuovo ciclo di visite guidate ed escursioni naturalistiche vivrà in 7 differenti tappe che illustreranno una Conegliano inedita da molteplici punti di vista: dalla cultura alla storia, dal paesaggio all'arte. Tanti appuntamenti tra cui ognuno potrà scegliere la proposta più adatta alle proprie esigenze, con la certezza di essere guidati da personale preparato e professionale, alla scoperta di scorci nascosti e di luoghi celebri della Città da guardare. E grazie al contributo del Comune di Conegliano, tutte le visite sono gratuite (su prenotazione).

Il calendario

Sabato 3 settembre, ore 15.00

Conegliano Urbs Picta

Visita guidata

Nonostante i danni provocati dal tempo, dagli agenti atmosferici e dalle guerre, restano ancora numerose testimonianze di affreschi rinascimentali in città, che resero Conegliano una vera Urbs Picta, tutta da scoprire con questa nuova visita guidata.

Sabato 17 settembre, ore 15.00

La Conegliano dei conventi

Visita guidata

Alla scoperta degli ordini religiosi presenti a Conegliano, tra conventi e monasteri del passato e del presente

Sabato 1° ottobre, ore 15.00

Dinastie Coneglianesi

Visita guidata

Le più importanti famiglie che hanno fatto la storia di Conegliano, con le loro curiosità e vicissitudini.

Sabato 15 ottobre, ore 15.00

Il Borgo Vecchio

Visita guidata

Camminata per il centro storico racchiuso tra le antiche mura con passaggio al Castello (via XX Settembre, Via Teatro Vecchio, Via Cima, Calle Madonna della Neve e Calle degli Asini).

Sabato 22 ottobre, ore 9.30

Sfumature dorate

Escursione naturalistica

Le colline di Ogliano in autunno diventano un caleidoscopio di colori. La passeggiata porterà i partecipanti negli angoli più nascosti, immersi nella natura di questo territorio; a far da cornice all’escursione sarà la sagoma delle bellissime Prealpi.

Luogo di ritrovo: Sede degli Alpini di Ogliano (via Cal delle Rive, 2)

Durata: 3 ore circa

Dislivello: minimo

Sabato 5 novembre, ore 20.30

Al chiaro di luna

Escursione naturalistica

Passeggiata al cospetto della Luna piena, per ammirare la natura alle porte di Conegliano sotto una veste diversa, quella serale. Tra storie e leggende legate al nostro satellite si scoprirà quanta magia ci può essere nel camminare di notte...al chiaro di luna.

Luogo di ritrovo: parcheggio delle Piscine di Conegliano (via Calpena, 7)

Durata: 2,5 ore circa

Dislivello: minimo

Sabato 19 novembre, ore 17.00

Conegliano Misteriosa: la leggenda della Madonna della Neve e altri misteri

Visita guidata

Visita guidata dedicata alle leggende e misteri che hanno caratterizzato la storia della città dalla sua fondazione: dalla vita del Cima ai passaggi segreti del Castello, fino alla leggenda della Madonna della Neve.

Tutte le visite sono gratuite, prenotazione obbligatoria: Tel. 0438 21230 - iat@comune.conegliano.tv.it

Se non diversamente specificato, il punto di ritrovo è l’Ufficio IAT di Conegliano (Via XX Settembre, 132)