Visite guidate a Ca’ Spineda

Sono aperte le prenotazioni per le prossime viste guidate della nuova ala espositiva di Ca’ Spineda, che accoglie la mostra “Pittori a Treviso e nella Marca tra Otto e Novecento con sguardi a Venezia”.



I visitatori potranno accedere anche ai nuovi spazi che accolgono gli archivi e la biblioteca di oltre 40.000 volumi.



Le visite sono gratuite previa prenotazione (0422-513100 oppure mail a fondazione@fondazionecassamarca.it) fino ad esaurimento dei posti disponibili.



Per venire incontro alle numerose richieste, sono in programma tre visite la prossima settimana, nelle giornate di:



Martedì 20 luglio, ore 10



Giovedì 22 luglio, ore 10

