"La Pieve che non ti aspetti". visite guidate di primavera a Pieve di Soligo e Solighetto

In occasione del fine settimana che vede celebrare contemporaneamente la Giornata Mondiale della Poesia, indetta dall’UNESCO e ricorrente il 21 marzo, che promuove l’arte poetica come mezzo di espressione culturale e linguistica, e la Giornata Mondiale dell’Acqua prevista per il 23 marzo, il Comune di Pieve di Soligo, fondatore del Parco Letterario Andrea Zanzotto, propone la prima di una serie di visite guidate volte ad avvicinare la comunità e viaggiatori alla propria storia e ai propri luoghi, caratterizzati da un connubio unico nel suo genere tra elementi culturali e naturali - tra cui l’acqua - che ha ispirato la poesia di Andrea Zanzotto.



SABATO 23 MARZO, ore 15:00, Pieve di Soligo (TV)

La Pieve di Andrea Zanzotto



Partenza dal Fondaco del Gusto, dietro il Municipio (Viale degli Alpini 1, 31053 Pieve di Soligo). Prenotazione obbligatoria: scopridove@gmail.com - tel. 351 344 7735