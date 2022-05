Visite e laboratori per famiglie a "Treviso contemporanea"

ULTIME VISITE E LABORATORI D'ARTE PER FAMIGLIE alle mostre di "Treviso Contemporanea! Su prenotazione



Quando?

? Sabato 28 maggio alle ore 16:00 presso le Gallerie delle Prigioni

? Domenica 29 maggio alle ore 10:00 presso Ca' Scarpa



Con l'educatrice Francesca Martini, bambin? e adult? saranno guidat? alla scoperta delle mostre:

? "Atlante temporaneo. Cartografie del sé nell'arte di oggi": una mostra d'arte contemporanea presso le Gallerie delle Prigioni di Treviso, in piazza Duomo 20

? “Mind the Map! Disegnare il mondo dall’XI al XXI secolo” presso Ca’ Scarpa in via Antonio Canova, 11



COME PARTECIPARE?

• Prenota scrivendo un'email a info@culturae.srl

• Oppure chiama il numero 04225121, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00



QUANTO COSTA?

10€ per nucleo familiare



IN COSA CONSISTONO QUESTE ATTIVITA'?



Alle Gallerie delle Prigioni le bambine e i bambini, assieme ai genitori, saranno guidat* dall'educatrice alla scoperta di alcune artiste e alcuni artisti contemporane* della mostra “Atlante temporaneo” (Oliver Laric, Paul Maheke, Enam Gbewonyo, Ibrahim Mahama e Rochelle Goldberg), per poi essere chiamat* a rielaborare in modo personale e creativo quanto visto e appreso nel corso della visita, avendo a disposizione diversi materiali e avendo come supporto una piccola tela di 10x12 cm - il tipico formato delle opere della collezione Imago Mundi!



Ca’ Scarpa propone invece una Caccia al tesoro dell’esploratrice/tore, un percorso attraverso la mostra “Mind the Map!”, accompagnato da una guida vestita da esploratrice. Risolvendo degli indovinelli, le bambine e i bambini riceveranno di tappa in tappa una pergamena con le indicazioni per avanzare nel percorso e arrivare al forziere del tesoro, in un itinerario che li porterà a riflettere sulla fragilità del nostro pianeta e sulla necessità di salvaguardarlo.