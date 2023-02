La Vita a 30 Anni - Il Carnevale di Treviso @New Age

Arriva il carnevale delle generazione che pagava le suonerie del telefono, arriva il carnevale della generazione di cui l'unico influencer era il pupazzo Uan, di quelli che "E' inutile che mi mandi un messaggio dopo le 11 tanto già dormo alle 10".

Signori e signore, arriva il Carnevalone al New Age di Roncade (TV), quello dei 30enni d'Italia, quello ufficiale de "La Vita a 30 anniiiiii"

Tutta la migliore musica degli anni 90/2000 sino ad oggi...se le serate a ballare sono ormai un vecchio ricordo e ti senti un pò vintage, allora sei dei nostri per questa speciale edizione carnevalesca de "La Vita a 30 Anni"!

________________

FORMAT:

Che senso ha uscire tutti i week end quando puoi farlo per una sola volta valida per tutto l’anno?

Natale

Capodanno

Halloween

Ferragosto

Carnevale (Special edition)

Vivi in una notte tutti gli eventi così puoi addio allo stress delle feste…

________________

PREZZI:

Accrediti salta coda e con sconto limitati

Ticket online con salta coda a partire da 10€ + ddp (risparmia e acquista online)

Ticket alla porta 15€

Infoline Max: +39 393 916 2056

QUANDO : Venerdì 24 Febbraio

DOVE : Via Tintoretto, 14, 31056 Roncade TV

TARGET: età over 25, più sei over e stanco e meglio è

________________

La Vita a 30 Anni® è un marchio registrato.

Ogni uso non autorizzato del suddetto marchio rappresenta una violazione del diritto di esclusiva conferito dalla registrazione e pertanto SE NE DIFFIDA L’UTILIZZO IMPROPRIO.

________________

Usa i nostri hashtag ufficiali:

#lavita30anni

#nonsonovecchiomavintage