Venerdì 25 marzo 2022, ore 15.30

Una vita da collezionista: a tu per tu con Nando Salce

Incontro a cura di Mariachiara Mazzariol

Museo nazionale Collezione Salce – sede di San Gaetano (via Carlo Albero 31, Treviso)



Il 22 marzo 1877 nasceva a Treviso il collezionista Ferdinando Salce. Per celebrare la ricorrenza venerdì 25 marzo 2022, alle ore 15:30, il Museo nazionale Collezione Salce propone l'incontro Una vita da collezionista: a tu per tu con Nando Salce, a cura di Mariachiara Mazzariol, che si terrà presso la sede di San Gaetano (via Carlo Alberto 31, Treviso).



Attraverso una gallery di immagini, anche inedite, verranno ripercorse le tappe principali della vita del collezionista. Il ragionier Salce maturò fin da giovanissimo un’incontenibile passione per i manifesti illustrati. A soli 18 anni, folgorato dall’avvenenza di una fanciulla coperta di soli veli, acquistò Incandescenza a gas brevetto Auer di Giovanni Maria Mataloni, la prima affiche della sua collezione. Non si fermerà più arrivando a raccogliere circa 25.000 pezzi conservati nella soffitta della sua casa in borgo Mazzini. Con testamento del 26 aprile 1962 donerà l’intera collezione allo Stato Italiano.



Prenotazione obbligatoria: drm-ven.collezionesalce@beniculturali.it

Durata: 50'

Costo: attività gratuita + biglietto ridotto speciale 7 Euro

Con lo stesso biglietto i partecipanti, dopo l'incontro, potranno visitare: la mostra 5 marzo 1922/2022. PIER PAOLO PASOLINI. Manifesti per il suo cinema e la sezione dell'esposizione su RENATO CASARO: “Dall’idea al manifesto”.