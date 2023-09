Vitale Colussi Rinaldi Trio by Mionetto

Concert in Winery by Mionetto



Luigi Vitale, Gianpaolo Rinaldi e Luca Colussi suonano insieme da anni e hanno condiviso esperienze musicali molto variegate timbricamente e sotto un punto di vista compositivo ma con l’improvvisazione come costante mezzo di comunicazione.



I tre scrivono musica inedita dalle sonorità contemporanee, al tempo stesso però, sono innamorati del jazz di tradizione: ecco quindi che per l’occasione, presenteranno un repertorio che rappresenta la summa di queste caratteristiche suonando musica inedita e composizione di alcuni grandi



autori che hanno dato linfa vitale alla diffusione del jazz.





Line Up:



Luigi Vitale – Vibrafono

Gianpaolo Rinaldi – Organo Hammond

Luca Colussi – Batteria





wineshop@mionetto.it