4^ edizione di “Vite in campo” - Nuove tecnologie per la viticoltura in collina

Il mondo dell’agricoltura a livello nazionale si dà appuntamento tra le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene patrimonio dell’Unesco. Più di un migliaio di imprenditori agricoli prenderanno parte alla quarta edizione di “Vite in campo” l’”Eroica” la fiera in movimento più prestigiosa a livello nazionale venerdì 22 luglio dalle 14 alle 19 e sabato 23 luglio dalle 8 alle 13 nella sede dell’azienda agricola Merotto a Col San Martino di Farra di Soligo. Nella giornata di sabato 23 luglio a fare gli onori di casa il presidente di Condifesa TVB Valerio Nadal e saranno presenti il presidente della Regione Luca Zaia, l’assessore regionale alla formazione Elena Donazzan, l’europarlamentare vicentina Mara Bizzotto e Gian Antonio Da Re il presidente della Commissione Agricoltura in Senato Giampiero Vallardi.

In campo ci saranno circa 50 macchine specializzate per la viticoltura di collina in forte pendenza e si vedranno le specifiche tecnologie in questo contesto che possono risolvere problemi legati al lavoro e alla sicurezza. Nella “due giorni” dedicata all’agricoltura l’evento sarà focalizzato su temi “caldi” che riguardano le imprese agricole a livello nazionale: le lavorazioni meccaniche in condizione di elevata pendenza, con particolare riferimento alla difesa fitosanitaria ed alla gestione del sottofila; l’irrigazione di soccorso in aree declivi a garanzia delle produzioni nelle annate siccitose; la difesa dalle avversità atmosferiche: gelo, grandine e vento; il controllo dei danni causati dalla fauna selvatica; la difesa dalle fitopatie che possono compromettere i vigneti in area collinare come flavescenza dorata e mal dell’esca.