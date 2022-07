Vittorio Veneto Città della Musica - Musica, luoghi, relazioni

Giovedì 21 luglio 2022, ore 21.00

Leydis Mendez y Carretera Central

La Grande Musica Tradizionale Cubana



La sensazione è quella di trovarsi tutto ad un tratto all'Avana, magari seduti ad un tavolino tra il fumo di sigari che invade l'aria. Un concerto dove il ballo è un elemento fondamentale: non solo per la fisicità che quella musica esprime, ma anche perché aiuta, semplicemente, l'orchestra a verificare che tutti tengano il ritmo, e procedano in armonia. È una musica al tempo stesso popolare e colta, a cui finiscono per accostarsi snob e salseri accaniti, adoratori di Wim Wenders e cultori di cuba, ballerini e romantici appassionati viaggiatori. Questa è l'atmosfera che si crea assistendo ad uno spettacolo della bravissima musicista cubana Leydis Mendez, cantante e chitarrista cubana diplomata al conservatorio nazionale dell'Avana. Un tuffo quindi negli intensi colori di Cuba nella magia di quei suoni e quelle canzoni che hanno reso celebri grandi cantantes come Benny Morè, Compay segundo, Antonio mendez, Celia, Cruz.



Leydis Mendez: chitarra e voce

Gianluca Nuti: tres cubano

Carlos Gonzales: piano

Roberto Diaz: congas

Yoisel Vazquez: tromba

Pasquale Cosco: contrabbasso



///



Venerdì 22 luglio, ore 21.00

Mario Diamante e “I Vitellini di Felloni”

Ricordando Fabrizio de Andrè



Il cantante tortonese Mario Diamante e la sua band “I Vitellini di Felloni” portano a Vittorio Veneto un concerto davvero intenso e carico di emozioni. La band, composta da ben 8 musicisti con all’attivo parecchi concerti e spettacoli di successo, propone un repertorio composto dalle più amate canzoni di “Faber” come “Volta la carta", “La Domenica delle Salme”, “Il Bombarolo”, “Bocca di Rosa”, senza tralasciare i brani in dialetto genovese, quelli più genuini dell’autore intrisi di odori della gloriosa Repubblica Marinara, tra storie di prostitute, vecchi pirati e timidi esattori. Poesie in musica che ormai fanno parte del tesoro letterario italiano, riarrangiate e reinterpretate in modo originale.



Mario Diamante: voce

Gianantonio Rossi: chitarra classica ed acustica, cori

Gianluca Geremia: tiorba, arciliuto, tastiere, cori

Lorenzo Di Prima: basso elettrico, cori

Mauro Alberti: flauto traverso e dolce, cori

Edoardo Lettera: batteria, cori

Giulio Brotto: percussioni, cori

Ombretta Rossi: voce, cori, percussioni, glockenspiel



///



Sabato 23 luglio, ore 21.00

Simone Zanchini e Vasko Atanasovski

Etno, jazz, classica, folk e musica d'avanguardia



Un evento davvero straordinario che vede esibirsi a Vittorio Veneto due artisti di fama internazionale.

La grande forza e il suono di un solista del calibro di Vasko Atanasovski, considerato il più interessante ed originale sassofonista sloveno, sostenuti dal magma sonoro di Simone Zanchini uno dei fisarmonicisti più talentuosi del contesto europeo, vi accompagneranno in un concerto davvero straordinario e insolito. Il repertorio, costituito da composizioni originali dei due musicisti, non perde mai la strada della poliritmia alternando momenti di rigida struttura ad altri di totale libertà, in cui il suono si liquefà arrotolandosi tra qualunque spunto e contaminazione estemporanea.





Simone Zanchini: fisarmonica, elettronics